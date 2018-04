Tuttosport: "La Roma si autoaffonda"

"La Roma si autoaffonda" titola Tuttosport dedicando il taglio alto della prima pagina ai giallorossi, sconfitti dal Barcellona ieri sera per 4-1, nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "Dzeko non basta. Autoreti di De Rossi e Manolas, gol regalati a Piqué e Suarez: i giallorossi si buttano via malgrado una prestazione coraggiosa. A Di Francesco mancano anche due rigori. Liverpool travolgente col City: 3-0".