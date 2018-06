Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

© foto di Lazzerini

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato al via ufficiale al Mondiale di Russia 2018. "Mondiale, via nel caos" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che poi scrive: "Bufera Spagna: esonerato Lopetegui per l'accordo col Real che puntava su Allegri. Max: 'Ecco perché ho detto no a Perez'".