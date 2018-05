Tuttosport: "Offensiva Milan contro l'UEFA. Ecco il piano"

© foto di Federico Gaetano

"Offensiva Milan contro l'UEFA. Ecco il piano". Richiamo in prima pagina alle vicende di casa Milan per Tuttosport, che poi approfondisce al suo interno. Il club rossonero valuta i documenti inviati dall'UEFA, per capire cosa non ha funzionato: già da ieri istituito un tavolo tecnico di lavoro. Il Milan, si legge, non farà comunque causa all'UEFA per danno d'immagine, voce che era circolata nella giornata di ieri.