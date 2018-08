Tuttosport racconta il colpo dell'estate: "Così la Juve ha preso CR7"

"Così la Juve ha preso CR7". L'edizione odierna di Tuttosport torna sul colpo dell'estate e racconta i retroscena della trattativa tra bianconeri e Real Madrid. "Perez, un signore, ha mantenuto la promessa di liberare Cristiano e poi determinante è stata la volontà del giocatore", sottolinea il quotidiano. Intanto, per il tanto atteso esordio in Serie A del portoghese in programma a Verona sabato prossimo saranno adottate misure di sicurezza antiterrorismo.