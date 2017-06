© foto di Ospiti

Non va per il sottile Tuttosport sulla sua pagina odierna: "Salutate Dan(n)i Alves" è il titolo che racconta del probabile divorzio fra il brasiliano e la Juventus. "La Juve - si legge - rescinde il contratto con il brasiliano dopo le numerose uscite fuori luogo degli ultimi giorni: dalle parole sul futuro di Dybala alle polemiche per l'orgogliosa rievocazione della finale di Champions vinta con il Barça battendo proprio i bianconeri a Berlino".