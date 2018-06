Tuttosport: "Sirigu, no al Napoli e rinnova col Toro"

© foto di Ospite

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicata al mercato del Torino, con protagonista Salvatore Sirigu. "Sirigu, no al Napoli e rinnova col Toro" è il titolo scelto dal quotidiano sul portiere ex PSG che sembra indirizzato a rifiutare la proposta dei partenopei per rimanere in granata.