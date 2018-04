Tuttosport: "Sirigu, nuovo simbolo Toro"

© foto di Ospite

E' un Torino in crescita costante quello protagonista nelle ultime settimane di una rincorsa al posto UEFA. Fra i volti del Toro c'è Salvatore Sirigu che Tuttosport oggi definisce in prima pagina "Nuovo simbolo Toro". "Rendimento in campo e serietà fuori. 'La maglia granata è una responsabilità, non un peso. La piazza si aspetta tanto' sono le parole dell'ex PSG.