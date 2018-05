Tuttosport sul mercato dell'Inter: "Arriva Ramires con 6 mesi di ritardo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato dell'Inter sulla prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport. In particolare si parla del brasiliano Ramires, che potrebbe finalmente approdare in nerazzurro dopo il lungo inseguimento dell'ultima finestra di mercato. Per l'attacco, Matteo Politano ha superato Simone Verdi nelle preferenze del club.