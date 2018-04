Tuttosport sul mercato della Juve: "Mou libera Martial"

© foto di imago sportfotodienst

Come riporta Tuttosport in prima pagina dell'edizione odierna, José Mourinho avrebbe scaricato l'attaccante francese Anthony Martial, che non rientrerebbe nei piani del manager portoghese per la prossima stagione. La Juventus è tra le squadre interessate ma deve battere la concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco.