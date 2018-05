Tuttosport sul Milan: "Yonghong Li, una lettera per riconquistare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport c'è spazio per le vicende di casa Milan. Dopo il no della UEFA alla richiesta di Settlement Agreement, il proprietario del club rossonero Yonghong Li ha annunciato che scriverà una lettera in cui spiegherà la situazione ai tifosi. "Una lettera per riconquistare il Milan", scrive il quotidiano. Intanto, Fassone e Mirabelli devono prestare attenzione al Real Madrid, interessato ad Alessio Romagnoli.