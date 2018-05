Tuttosport sul Napoli: "Ancelotti tentato da Hakimi-Mayoral"

Doppio nome proveniente da Madrid che stuzzica e non poco la fantasia di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli. Stando a quanto riferisce Tuttosport quest'oggi, il Napoli lavora per accontentare il proprio tecnico con due nomi graditi. Si tratta di Borja Mayoral e Achraf Hakimi, due giovani di grande prospettiva e valore che in Spagna hanno poco spazio e potrebbero arrivare in prestito, grazie ai buoni uffici del tecnico.