Tuttosport sul Torino: "Zaza, show per Mazzarri"

Spazio al Torino, sulla prima pagina di Tuttosport. Il giornale in edicola, nel taglio alto, titola sui granata: "Zaza, show per Mazzarri". Per l'ex Valencia tripletta alla Primavera e prove da partner di Belotti. Ljajic acclamato al Filadelfia, ma il passaggio al Besiktas sembra vicino.