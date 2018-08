Tuttosport sulla B: “La farsa partenza”

© foto di Antonio Vitiello

Spazio anche alla Serie B nelle pagine sportive di Tuttosport che titola in maniera eloquente: “La farsa partenza. Via a 19 squadre nel caos”. “La Lega Serie B vara i calendari con un'ora e mezzo di ritardo dopo aver ottenuto l'ok dalla FIGC. - si legge ancora – Giornata convulsa fra Milano e Roma. Fabbricini cambia le norme federali e blocca i ripescaggi”. Di spalla il commento di Xavier Jacobelli che non lascia spazio a interpretazioni: “Questo sistema è allo sfascio. Bisogna spazzarlo via”.