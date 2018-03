Tuttosport sulla Champions: "Dzeko, vai Roma! Montella, ciao Mou"

© foto di Ospiti

La Roma va avanti in Champions League dopo aver battuto 1-0 lo Shakhtar ieri all'Olimpico, mentre il Manchester United saluta la competizione. Tuttosport in edicola, nel taglio basso della prima pagina, titola in merito: "Dzeko, vai Roma! Montella, ciao Mou". Anche il Siviglia allenato dall'ex tecnico di Fiorentina e Milan approda ai quarti di finale.