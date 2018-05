Tuttosport sulle polemiche arbitrali: "Ora basta!"

"Ora basta!", Tuttosport in edicola questa mattina torna sulle polemiche arbitrali scoppiate in queste giorni. Non solo Inter-Juve e Orsato, la questione arbitrale si allarga tra errori e polemiche. Antonello, ad nerazzurro, attacca la Juve: "È sempre così". Cesari: "Orsato a San Siro è stato da 2".