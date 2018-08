Tuttosport titola: "Offerta Milan per Milinkovic-Savic. Preso Bakayoko"

© foto di Federico Gaetano

I movimenti di mercato del nuovo Milan di Leonardo e Maldini trovano spazio in prima pagina del quotidiano Tuttosport. Il sogno delle ultime ore in casa rossonera è Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la dirigenza avrebbe già presentato un'offerta. Intanto oggi ci saranno le visite mediche per Tiemoué Bakayoko.