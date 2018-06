Tuttosport titola: "Perin abbraccia la Juve"

"Perin abbraccia la Juve", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il portiere nel ritiro della Nazionale prepara il match contro l'Olanda allo Stadium e manda messaggi chiarissimi: "Nella Torino bianconera si respira aria di vittorie che fa bene a qualsiasi giocatore, io sono pronto al grande salto". Martedì in Lega il vertice decisivo per chiudere l'affare.