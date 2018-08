Tuttosport: "Un asso per CR7". Dybala o Mandzukic?

© foto di Ospite

"Un asso per CR7" è questo il titolo che propone quest'oggi Tuttosport in apertura della sua prima pagina. "E' cominciato il derby per chi deve giocare accanto a Ronaldo. Intanto Allegri indica la strada alla Juve: 'Servitelo meglio, servono più verticalizzazione'". I contendenti principali al ruolo di "spalla" del portoghese sono due: Paulo Dybala e Mario Mandzukic.