U21 torna a casa, Il Mattino: “Flop Italia, Donnarumma sbanda”

L'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio saluta l'Europeo di categoria, dopo il ko in semifinale contro la Spagna per 3-1. Il Mattino titola nella sezione sportiva: “Flop Italia, Donnarumma sbanda. Under 21 al capolinea”, soffermandosi sulla tripletta di Saul che ha permesso alle Furie Rosse di accedere in finalissima contro la Germania.