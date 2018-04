Udinese, gli ultras presidiano gli spogliatoi e contestano la famiglia Pozzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la sconfitta di ieri subita dall'Udinese contro il Crotone in casa ha scatenato le ire di 300 ultras friulani che hanno sbarrato l'uscita dagli spogliatoi della squadra di Oddo, ferendo anche uno steward. Due tifosi sono riusciti anche a introdursi all'interno dello spogliatoio, dove sono volate spinte e ceffoni prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Al centro della protesta non c'è Oddo, che comunque ha le ore contate, ma la famiglia Pozzo, rea di non aver speso per costruire una squadra all'altezza degli obiettivi stagionali.