Udinese, Gazzetta dello Sport: "Ecco Nesto, con un po' di ritardo"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla anche del mercato dell'Udinese. I bianconeri hanno infatti chiuso per l'arrivo di Ilija Nestorovski, attaccante macedone che sarà ufficialmente libero quando sarà certa la mancata iscrizione del Palermo alla Serie B. Già nel 2017 i friulani provarono a prendere l'attaccante, ma non riuscendoci: questa volta è stata battuta la concorrenza di Stella Rossa, Bologna e Lecce. Il giocatore sostituirà Okaka, che non resterà: tornerà al Watford per essere ceduto altrove. Su di lui c'è infatti il Galatasaray.