Udinese, Il Gazzettino analizza: "Esordio difficile per Nicola"

La Roma dovrà vedersela con l'Udinese alla Dacia Arena in questa tredicesima giornata di campionato. Dovrà vedersela contro un nuovo allenatore, Davide Nicola, all'esordio sulla panchina bianconera. Si concentra su questo Il Gazzettino, che dedica spazio alle vicende del club friulano in prima pagina e titola così: "Esordio difficile per Nicola, a caccia di riscatto contro la Roma".