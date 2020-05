Udinese, Il Gazzettino con patron Pozzo: "Serie A, sbagliato ripartire subito"

"Serie A, sbagliato ripartire subito". Questo il titolo in prima pagina su Il Gazzettino in edicola stamani con le parole del presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo il quale sostiene che sia troppo presto per ripartire e sia decisamente elevato il livello degli infortuni che i giocatori potrebbero subire. Pozzo si unisce alla voce di altri presidenti di altri club che avrebbero preferito aspettare o non ripartire.