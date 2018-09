Udinese, Messaggero Veneto: "Soluzione erba sintetica come a S.Siro"

Spazio alla Dacia Arena sulla prima pagina del Messaggero Veneto. "Troppe zolle nel nuovo stadio Friuli. La soluzione? Erba sintetica come a San Siro", è il titolo proposto dal giornale in edicola. L’ultima accusa da Mazzarri: 'È un campo di patate'. Sarà “cucito”, non rifatto, resterà naturale all’80%.