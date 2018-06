Udinese, Il Gazzettino: "Un pezzo per reparto per irrobustire la squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Udinese, un pezzo per reparto per irrobustire la squadra" titola Il Gazzettino oggi in edicola. "Gino Pozzo alla ricerca di un difensore centrale, un mediano e un attaccante che sostenga Lasagna. L'idea è che vada garantita maggior tenuta alla spina dorsale che nell'ultimo anno ha sofferto".