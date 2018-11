Udinese, il Messaggero Veneto: "E' cominciata l'era di Nicola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' cominciata l'era di Nicola". Questo il titolo dell'edizione odierna del Messaggero Veneto in merito al nuovo allenatore dell'Udinese. Nicola - si legge in prima pagina - non pensa al "gioco dell'otto". Otto tecnici già cambiati in quattro anni dicono che l'Udinese si è smarrita da quando Guidolin se ne andò. Il neo allenatore preferisce pensare ad altro: "Voglio una squadra che si ispiri a Ronaldo".