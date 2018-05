Udinese, Il Messaggero Veneto: "Pozzo non conferma Tudor"

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero Veneto riserva un piccolo spazio alla questione legata al tecnico dell'Udinese. Igor Tudor non continuerà con i friulani, nonostante la salvezza conquistata nelle poche gare a disposizione dal momento del suo arrivo. Da chiarire, intanto chi sarà il suo successore. "Pozzo non conferma Tudor, smentita l'ipotesi Prandelli", il titolo del giornale in edicola.