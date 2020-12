Udinese, Marino a Tuttosport: "De Paul a gennaio non si muove. Vedremo in estate"

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, il direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino ha voluto blindare in maniera categorica Rodrigo De Paul: "A gennaio non va da nessuna parte - ha detto -. Resta senza dubbio con noi. Poi quest'estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà". E non è da escludere che l'argentino resti a Udine anche il prossimo anno: "Di sicuro c'è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute".

Le squadre interessate non mancano, ma la richiesta dei friulani non prevede sconti per nessuno: "Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione - ha precisato il d.g. -, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita".