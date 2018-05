Udinese, Tuttosport: "Ciao Tudor, l'obiettivo è Prandelli"

Spazio alla panchina dell'Udinese, sulla prima pagina di Tuttosport in edicola. "Ciao Tudor, l'obiettivo è Prandelli", titola il quotidiano che sottolinea come il club friulano abbia deciso di salutare il tecnico croato ex Galatasaray. In arrivo un altro ex del club turco, pronto a rilanciarsi dopo l'ultimo quadriennio avaro di soddisfazioni.