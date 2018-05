Uefa-Buffon, Gazzetta: "Rischia squalifica a tempo: niente nazionale?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Uefa ha aperto un doppio procedimento disciplinare nei confronti di Gigi Buffon per l’espulsione ma anche per le successive dichiarazioni fatte a Madrid, dopo il rigore dubbio concesso nei secondi finali. Il portiere è a rischio squalifica, scrive la Gazzetta dello Sport evidenziando che è una questione di poco conto per un giocatore che smetterà a fine stagione, ma che potrebbe precludergli - si legge - la possibilità di giocare la partita d’addio con la Nazionale, in programma il 4 giugno a Torino, nel suo stadio. Il regolamento Uefa parla genericamente di sanzioni disciplinari e Buffon rischia una squalifica a tempo che non gli consentirebbe di giocare con la Nazionale.