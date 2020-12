Un nuovo Sanchez per l'Inter. Corriere dello Sport: "Alexis vuole il tris"

Alexis Sanchez punta alla terza gara consecutiva da titolare in campionato e nel suo mirino c'è Skorupski. Dopo aver battuto Sirigu e poi Consigli, il cileno punta al tris. L'ultima volta in cui è riuscito a infilare un filotto del genere risale al novembre 2017, quando ancora indossava la maglia dell'Arsenal. In questa stagione ha cambiato modo di stare in campo: agisce più da trequartista, ruolo in cui Conte lo ha piazzato per necessità. Alexis si è rivelato assai efficace, costruendo un ottimo tandem anche con Hakimi. A scriverlo è il Corriere dello Sport.