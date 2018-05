Unione Sarda: "Joao Pedro sospensione finita. Convocabile per la Viola"

© foto di Lazzerini

Si parla di Cagliari sulla prima dell'Unione Sarda che titola "Joao Pedro, sospensione finita. Lopez potrebbe convocarlo per la Fiorentina". Il brasiliano era fermo per la vicenda legata alla sospetta positività ma ora è pronto al rientro per aiutare il Cagliari nelle ultime due gare che potrebbero voler dire salvezza.