United-Juve nell'apertura del Corriere dello Sport: "Il grande match"

"Il grande match", titola questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina. All'Old Trafford, ore 21, andrà in scena il big match fra Manchester United e Juventus, con i protagonisti che nella giornata di ieri hanno caricato l'attesa. Soprattutto Mourinho e CR7, che in sala stampa ha ammesso di non voler esultare in caso di gol e di sentirsi un esempio per gli altri, dentro e fuori dal campo. I bianconeri cercheranno il successo per salire a quota 9 e ipotecare la qualificazione agli ottavi.