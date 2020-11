Var in B dal girone di ritorno. Le aperture dei quotidiani sportivi

Nella serata di ieri la Lega Serie B ha deciso per l’introduzione del Var nel campionato cadetto a partire dal girone di ritorno. In questo modo vengono accolte le richieste di diversi dirigenti che nei mesi scorsi avevano spinto per fare un passo in avanti dal punto di vista tecnologico anche nel campionato cadetto. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in merito:

Corriere dello Sport: “Balata accelera, il Var introdotto già dal girone di ritorno anche nel torneo di B”.

La Gazzetta dello Sport: “Balata annuncia il Var dal girone di ritorno, ma Nicchi lo gela”.

Tuttosport: Var anche in B dal ritorno. Balata esulta”