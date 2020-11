Vecino-Milik e Eriksen-Paredes. La Gazzetta dello Sport: "L'Inter lavora al doppio scambio"

vedi letture

"Un occhio a Napoli, l'altro a Parigi", scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito di un mercato, quello dell'Inter, pieno di intrecci: "Sulla sponda campana c'è un boccone prelibato: Arek Milik. Mentre nella capitale francese stuzzica il nome dell'argentino Leandro Paredes". Due possibili operazioni impostate su altrettanti scambi: "Nel caso dell'attaccante polacco molte strade portano all'uruguaiano Matias Vecino (ma non solo lui), invece per il dialogo con la Francia l'indiziato unico è il danese Christian Eriksen, che continua il suo strano percorso da ambasciatore in patria e oggetto del mistero in Italia". L'argentino è stato vicino già in estate in cambio di Brozovic, mentre il polacco sarebbe utile nel doppio ruolo di vice-Lukaku e vice-Lautaro.