Vedova Giuliani a Il Mattino: "Mio marito ignorato perché morto di AIDS"

“Mio marito ignorato perché morto di Aids”. Parole che faranno discutere, quelle di Raffaella, vedova di Giuliano Giuliani, ex portiere tra le altre del Napoli, scomparso nel 1996 dopo aver contratto l’AIDS. Già in passato la vedova Giuliani aveva lamentato il silenzio sulla morte del marito, oggi lancia un appello al Napoli: “Lo ricordino almeno trent’anni dopo la coppa”. Giuliani vinse infatti, da titolare, la Coppa Uefa con il club partenopeo nella stagione ’88/89 per poi vincere, sempre da numero uno di ruolo del Napoli, lo scudetto nell’annata successiva.