Venezia, Corriere del Veneto: "Sogno Serie A"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Venezia il sogno A, titola il Corriere del Veneto per presentare la sfida odierna sul campo della Cremonese. 500 i tifosi che seguiranno il Venezia in trasferta a caccia di tre punti per un sogno che altro non è che la prima lettera dell'alfabeto. Un sogno - si legge - che nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginare di poter vivere alla penultima di campionato. Bisogna innanzitutto vincere con Cremonese e poi Pescara e sperare che dagli altri campi arrivino buone notizie in 180 minuti.