Venezia, Corriere del Veneto intervista Novelli: "Acquisti fuori confine, che novità in B"

Il Corriere del Veneto oggi in edicola dedica spazio al Venezia e intervista Walter Novellino, ex allenatore in due annate storiche, che approva l'esterofilia del club sul mercato: "Acquisti fuori confine, che novità in B", prende il titolo l'intervista.