Verratti a La Gazzetta dello Sport: "PSG attento, l'Atalanta è una big"

vedi letture

"PSG attento, l'Atalanta è una big". Marco Verratti parla in esclusiva al La Gazzetta dello Sport, e mette in guardia i suoi dalle insidie che nasconde il prossimo impegno di Champions. Il centrocampista dei campioni di Francia è pronto per la sfida con la Dea: "Non siamo ancora al 100%", ma abbiamo un po' di tempo per migliorare". E ancora: "Icardi si sbloccherà, Ibra fa cambiare mentalità a tutti".