Verso Fiorentina-Juve, La Nazione su Pjaca: "Conto in sospeso"

© foto di Bonan

"Conto in sospeso". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che in prima pagina dedica spazio a Fiorentina-Juventus (in programma sabato al Franchi) sottolineando la figura di Marco Pjaca: l'attaccante croato, di proprietà dei bianconeri, torna disponibile nella rosa di Pioli. Se giocam fuori uno tra Edimilson e Gerson. Intanto lo stadio sarà tutto esaurito: 38mila i biglietti venduti.