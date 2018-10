Verso Fiorentina-Torino, La Nazione: "Scontro diretto"

© foto di Bonan

"Scontro diretto". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito alla prossima sfida della Fiorentina contro il Torino. E' già uno spareggio per l'Europa - si legge - con i viola che vanno a caccia del primo successo esterno. Il pareggio sarebbe inutile per entrambe. Intanto, dal mercato, arrivano maxi offerte per Veretout.