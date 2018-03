Verso Inghilterra-Italia, Donnarumma al posto di Buffon è più di un’ipotesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si scaldano a bordocampo Donnarumma, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, uno tra Belotti e Cutrone, Darmian. L’Italia per l’Inghilterra, martedì a Wembley, avrà qualche novità rispetto a quella per l’Argentina. Ma si capirà di più oggi. Ieri l’allenamento ha coinvolto chi non aveva giocato e si è svolto per reparti, molto tattico. Stamattina Di Biagio comincerà a valutare le opzioni. Non ci sono segnali di cambio di sistema, riporta la Gazzetta dello Sport. Nel 4-3-3, il c.t. sta valutando se inserire Donnarumma al posto di Buffon, giunto a 176 presenze. Potrebbero entrare due nuovi esterni (Spinazzola e uno tra Zappacosta e Darmian). In mezzo Cristante può prendere il posto di Jorginho, con Pellegrini e Verratti ai lati: ma se il parigino non ce la fa, probabile la conferma dell’italo-brasiliano. Davanti è atteso Candreva, possibili un paio di ballottaggi: Belotti-Cutrone e Insigne-Chiesa.