Verso Juve-Milan, il Corriere della Sera titola: “Il primo spareggio”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si ricomincia e da qui in avanti non ci sarà un attimo di tregua. Juventus-Milan, il piatto forte della trentesima giornata, è solo il primo spareggio di una lunga serie. Da oggi e sino al 22 aprile tutto sarà in gioco: il braccio di ferro per lo scudetto tra Allegri e Sarri, la corsa alla Champions delle milanesi, anche la Champions League vera e propria che mette le nostre contro i fenomeni Messi e Cristiano Ronaldo, riporta il Corriere della Sera. Si entra nel vivo in grande stile. Perché stavolta il Milan va allo Stadium con la convinzione di poter recitare alla pari e, magari, riuscire a fare lo sgambetto alla capolista.