Verso Juve-Milan, La Gazzetta dello Sport: “Prendi l’uovo e scatta”

Stasera allo Juventus Stadium il big match tra i bianconeri e il Milan di Gattuso. La Gazzetta dello Sport titola: “Prendi l’uovo e scappa”. Partita decisiva per entrambe le formazioni. Tanti i duelli in campo, a cominciare da Bonucci che giocherà per la prima volta nel suo ex stadio, poi il confronto a distanza tra Donnarumma e Buffon, presente e futuro della Nazionale italiana.