Verso Milan-Napoli, Crespo alla Gazzetta: "Ecco perché vedo favoriti i rossoneri"

Hernan Crespo, attaccante del Milan nella stagione 2004/05, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League tra i rossoneri e il Napoli: "Vedo un favorito ed è il Milan. Per prima cosa, la spinta di San Siro si sente parecchio. Secondo, il successo del Maradona può mettere il turbo alla squadra di Pioli. Tatticamente credo che i rossoneri useranno un pressing molto alto, marcando ancora a uomo Lobotka. Gli uomini chiave per Pioli? Leao può aprire la difesa del Napoli, mentre Tonali è un vero equilibratore in mezzo al campo".