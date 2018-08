Verso Milan-Roma, il Corriere dello Sport: "Bruci a San Siro"

"Bruci a San Siro". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito all'anticipo di questa sera tra Milan e Roma in programma a San Siro il quale - si legge - vale due settimane di tensioni o serenità. Gattuso: "Higuain e Biglia fondamentali. E io non sputo sui miei giocatori". Di Francesco insegue "una grande risposta" e prepara il 3-4-1-2 con Dzeko e Schick.