Mercoledì all'"Estadio do Dragão" va in scena la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Porto e Roma. Ecco come i giornali portoghesi si avvicinano all'evento: "Militão e Soares titolari contro la Roma" scrive Record evidenziando il ritorno dei due giocatori, fuori dall'undici iniziale nella sfida di sabato contro il Benfica. Anche A Bola parla del ritorno di Militão mentre O Jogo sottolinea come il tecnico Sergio Conceição abbia rimproverato la squadra dopo il ko nello scontro diretto contro gli storici rivali, evidenziando una mancanza di aggressività.