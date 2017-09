Verso Spagna-Italia, Gazzetta: “Verratti, esame a casa Busquets”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un confronto reale, nel vivo del campo, tra due forze uguali e contrarie. Sergio Busquets, altro catalano della Spagna e in quanto tale a rischio fischi tipo Piqué, dovrà troncare e sopire le voglie di Marco Verratti. Vincerà la resilienza dello spagnolo o l’intraprendenza dell’azzurro? Su questo asse si deciderà un bel pezzo di Spagna-Italia. Busquets è stato il normalizzatore del Barcellona, colui che ha reso sostenibile la grande utopia blaugrana, spiega La Gazzetta dello Sport. La cifra di Marco Verratti è la verticalizzazione, appena può il ragazzo venuto dall’Abruzzo serve il pallone profondo e in misura per l’attaccante che taglia.