Verso Spagna-Italia, il Corriere della Sera: “Clasico d’Europa”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bernabeu è il teatro perfetto per Spagna-Italia, una sorta di “Clasico” per Nazionali, un appuntamento epico. I numeri raccontano una storia inimitabile. La Roja non perde nelle qualificazioni da 59 partite, spiega il Corriere della Sera. Gli azzurri hanno portato l’imbattibilità sino a 56 gare, ma stasera contro i maestri del tiki-taka servirà un’impresa. Penalizzati dalla differenza reti, il pari non ci basta per andare in Russia senza dover ricorrere alla gimkana dei playoff, una specie di roulette in cui l’unico vantaggio (da non sottovalutare) sarebbe l’essere testa di serie. “Ci vogliono personalità e coraggio per provare a vincere”, dice Gigi Buffon, che indica la strada ai suoi discepoli.