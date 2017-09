Verso Spagna-Italia, La Gazzetta dello Sport: “Azzurri olè”

Non è sfida epocale da dentro o fuori, non è come all’Europeo e ci sono sempre i playoff per recuperare il Mondiale. Ma quando si gioca Spagna-Italia c’è di mezzo più del semplice risultato, scrive La Gazzetta dello Sport. Questa è una partita dai molteplici significati, compresi quelli extra-calcistici di due culture sorelle e rivali. Gli spagnoli, nell’ultimo decennio, hanno abbattuto il tabù dell’invincibilità degli azzurri nei confronti diretti: anzi li hanno superati. E noi siamo entrati in una spirale che ha sfiorato il complesso d’inferiorità: anche perché, esclusa la finale dell’Euro 2012 senza storia (0-4), abbiamo perso facendoli sempre soffrire. La Spagna non ha mai perso in casa nelle qualificazioni e le basta un punto, l’Italia non perde da 56 partite tra qualificazioni mondiali ed europee: sembra un pari già scritto.